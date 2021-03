Papa chega ao Iraque para visita de três dias à comunidade cristã

Por Lusa 05 Março, 2021 • 12:51 Partilhar este artigo Facebook

O Papa Francisco chegou esta sexta-feira a Bagdad para a primeira visita de um pontífice ao Iraque, com o objetivo de estar perto da comunidade cristã do país, brutalmente perseguida pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

Conforme planeado, o voo da empresa Alitalia pousou no aeroporto de Bagdad por volta das 14:00 locais (11h00 em Lisboa) para iniciar uma visita que durará três dias.

O Papa foi saudado ao pé da escada do avião pelo primeiro-ministro, Mustafa al Kazemi, e por duas crianças em trajes tradicionais que lhe ofereceram flores.

Numa discreta cerimónia de boas-vindas, foram apresentadas as delegações dos dois Estados e tocados os hinos.

Na delegação do Vaticano que acompanha o Papa conta-se o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, também responsável da congregação para as igrejas orientais, o cardeal argentino Leonardo Sandri e o cardeal espanhol Miguel Ángel Ayuso, líder do Conselho Pontifício para o Diálogo religioso.

Os seus primeiros atos oficiais serão o encontro com o Presidente do país, o curdo Barham Salih, e um discurso no palácio presidencial perante as autoridades e membros do corpo diplomático.

Nos três dias de visita, o Papa irá ao sul, a Ur dos caldeus, e ao norte, à planície de Nínive e a Mosul e Qaraqosh, onde os cristãos se concentravam antes de as cidades terem sido destruídas pelo EI e a população ter sido reduzida a metade, além de Erbil, capital do Curdistão, que deu brigo a quem fugia dos 'jihadistas'.

Durante todas as deslocações do Papa nesta viagem, será utilizado um veículo fechado, por motivos de segurança e para evitar as multidões à sua passagem, medida tomada especialmente devido à pandemia de covid-19.

Francisco está ao Iraque para homenagear os quase 300.000 cristãos que permanecem no país -- eram cerca de 1,5 milhões em 2003 -- depois de ter sido dizimados pelo Estado Islâmico.