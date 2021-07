Papa condena o "hediondo assassinato" do Presidente do Haiti

Papa Francisco © AFP

Por Lusa 08 Julho, 2021 • 12:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O papa Francisco condenou esta quinta-feira o "hediondo assassinato" do Presidente do Haiti, Jovenel Moise, e expressou as suas condolências ao povo haitiano, numa mensagem enviada à Nunciatura Apostólica (embaixada da Santa Sé) no Haiti.

O papa, através do seu secretário de Estado, enviou condolências ao povo haitiano e à mulher do Presidente, manifestando a sua tristeza perante este ato.

"Ao ouvir a notícia do hediondo assassinato de que foi vítima Sua Excelência o Senhor Jovenel Moïse, Presidente do Haiti, Sua Santidade o papa Francisco apresenta as suas condolências ao povo haitiano e à sua esposa, também gravemente ferida, cuja vida ele recomenda a Deus".

Na mensagem, o papa Francisco condena todas as formas de violência como meio de resolver crises e conflitos e deseja ao povo haitiano um futuro de harmonia fraterna, solidariedade e prosperidade.

"Como sinal de conforto, invoca a abundância das bênçãos divinas sobre o Haiti e todos os seus habitantes", lê-se na missiva.

O Presidente haitiano, Jovenel Moise, foi assassinado na quarta-feira em casa, um acontecimento que ameaça desestabilizar ainda mais o país das Caraíbas, que já enfrenta uma crise política e de segurança.

A mulher do Presidente foi ferida no ataque e hospitalizada.

O Haiti, a nação mais pobre do continente americano, regista problemas económicos, políticos, sociais e de insegurança, nomeadamente com raptos para a obtenção de resgates realizados por gangues que quase sempre ficam impunes.

O país ainda tenta recuperar do devastador terramoto de 2010 e do furacão Matthew em 2016.

A inflação tem aumentado e os alimentos e combustível escasseiam no país das Caraíbas com mais de 11 milhões de habitantes, 60% dos quais ganha menos de dois dólares (1,69 euros) por dia.