Papa engana-se e faz tweet a apoiar equipa de futebol americano

Enquanto alguns santos usam auréolas, outros usam capacetes. E os funcionários do Vaticano que gerem a conta do Papa Francisco confundiram, no domingo, estes dois tipos de santos. Quando queriam mostrar a satisfação do Sumo Pontífice pelos cinco novos santos que foram canonizados este fim de semana, na Praça de São Pedro, acabaram por usar uma hashtag que remete para os New Orleans Saints, uma equipa de futebol americano.

"Hoje damos graças ao senhor pelos nossos novos #Santos. Eles caminharam pela fé e agora invocamos a sua intercessão", pode ler-se no tweet.

O hashtag usado pelo Vaticano remetia os seguidores do Papa Francisco para a conta da equipa de futebol americano, que tem 1,5 milhões de seguidores no Twitter. O lapso acabou por se tornar viral, com milhares de fãs de futebol americano a reagirem e a darem graças pela bênção recebida.

Entretanto o engano já foi corrigido na conta oficial do Papa Francisco no Twitter.