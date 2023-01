Papa exorta governos da Palestina e de Israel a encontrarem "sem demora" o caminho da paz

Papa Francisco © Giuseppe Lami/EPA

O Papa Francisco exortou este domingo os dirigentes da Palestina, de Israel e da comunidade internacional a encontrarem "sem demora" a via do diálogo para travar a "espiral da morte", após os últimos atentados naqueles territórios.

"É com muita dor que recebo as notícias vindas da Terra Santa, em particular da morte de 10 palestinianos, incluindo uma mulher, mortos durante as ações militares antiterroristas israelitas na Palestina e do que aconteceu perto de Jerusalém na noite de sexta-feira, quando sete judeus israelitas foram mortos por um palestiniano e três ficaram feridos quando saíam de uma sinagoga", disse o Papa Francisco, citado pela agência noticiosa EFE.

O Papa referiu-se à escalada de violência entre israelitas e palestinianos no final da oração do Ângelus, que pronuncia todos os domingos diante dos fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.