Papa Francisco deve receber alta nos "próximos dias"

O Papa Francisco registou "uma melhoria clara" no estado de saúde e teve uma segunda noite "tranquila" no hospital Gemelli, em Roma, onde está a ser tratado com antibiótico contra uma bronquite infecciosa, revelaram esta sexta-feira fontes do Vaticano, acrescentando que deve receber alta nos "próximos dias".

O Vaticano já tinha anunciado, na quinta-feira, que Jorge Bergoglio estava a melhorar e já tinha regressado ao trabalho. No entanto, a participação de Francisco nos eventos da Semana Santa ainda é incerta, a começar pela missa de Domingo da Ramos, no dia 2 de abril, que marca o início das celebrações da Páscoa.

O Papa, que tem problemas crónicos de saúde e usa uma cadeira de rodas devido às dores num dos joelhos, está hospitalizado no quarto particular reservado aos pontífices, no 10.º andar do hospital universitário Gemelli, onde João Paulo II foi internado diversas vezes durante o seu papado. Francisco foi submetido, na quarta-feira, a exames médicos depois de enfrentar "dificuldades respiratórias" nos dias anteriores. Exames esses que mostraram que tinha uma infeção respiratória, que forçou o internamento, informou um porta-voz da Santa Sé.

No Twitter, o pontífice afirmou na quinta-feira que estava "comovido com tantas mensagens recebidas" e agradeceu a "proximidade e orações".

Entre as mensagens enviadas nas últimas horas está a do Presidente norte-americano, Joe Biden, que é católico, e da sua mulher, Jill.

"A Jill e eu mantemos o Papa Francisco nas nossas orações e enviamos os nossos melhores votos para a sua rápida e completa recuperação. O mundo precisa do Papa Francisco", escreveu Biden no Twitter.