Papa Francisco em Lesbos: "É urgente parar o naufrágio da civilização"

© Reprodução de parte da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 06 Dezembro, 2021 • 08:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está no Global Times da China... "EUA egocêntricos jogam a carta de Taiwan antes da cimeira das democracias... o mesmo alvo noutra notícia na primeira página: "maleitas da democracia americana expostas em relatório... chinês".

Os contágios de Covid disparam em toda a Galiza manchete do Voz da Galiza...

No Vanguardia, governo assume o bloqueio do plano de reforma constitucional...

Manchete do El País... 43º aniversário da Constituição. A sucessão da Coroa e as autonomias, reformas necessárias...seis intérpretes da lei fundamental espanhola defendem mudanças no texto constitucional...autonomias e sucessão monárquica são dois temas em destaque... os especialistas ouvidos pelo El País respondem sobre estes dois aspetos e também sobre a inviolabilidade do Rei, o estado de exceção, os exames e os direitos fundamentais...

Em Lesbos, o Papa Francisco instou a parar o naufrágio da civilização... escreve Daniel Verdu a partir de Lesbos: "A esplanada de quartéis e pequenos cubículos brancos confina ao longe uma das idílicas baías da ilha de Lesbos. O lugar, entretanto, é horrível de perto. Não há eletricidade ou água todas as horas do dia. Faz frio e à noite a humidade tritura os ossos. Aqui eles vivem indefinidamente. Mas pior foi Moria, o outro campo de refugiados, incendiado em 9 de outubro de 2020. Pior era ter ficado no Afeganistão. Ou morrer no mar, como alguns dos 20.000 migrantes que nos últimos anos tentaram cruzar as águas que separam a Turquia desta ilha grega, em barcos precários. Jila Alizahi chegou aqui depois de viajar a pé desde Cabul. Tem 16 anos e está presa em Lesbos há quase três. Meia-vida. O suficiente para poder resumir com esta sequência crescente de calamidades os dias em Mavrovouni, o lugar onde 2.200 pessoas viram o Papa Francisco chegar ontem".

Em França, o Liberation põe na capa os adversários de Emmanuel Macron na corrida presidencial...2022, volta de super aquecimento é o título... no texto leio: Primeiro encontro entre discurso nauseante e violência física para Eric Zemmour. Em La Défense, Jean-Luc Mélenchon apelou à esquerda, enfatizando o social. No LR, Valérie Pécresse, vencedora das primárias de sábado, deve lidar com Eric Ciotti. Emmanuel Macron, espera o próximo ano para sair da floresta. O atual presidente é apenas sombra ou silhueta na primeira do Libé. Anne Hidalgo e Marine Le Pen também aparecem na foto da capa.

Angola vai criar guarda nacional costeira leio no diário angolano O País. No Jornal de Angola, a manchete é que Angola pode rever o encerramento das fronteiras com sete países. A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, minimizou, ontem, em Lisboa, o impacto económico do encerramento das fronteiras do país com sete Estados da região Austral do continente ... João Lourenço, admitiu que a medida vai trazer consequências como as que a própria pandemia trouxe até agora, mas não descartou a hipótese de revê-la e adaptá-la, com o evoluir da situação.