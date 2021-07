Papa Francisco © Andreas Solaro/AFP

Por TSF 14 Julho, 2021 • 10:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O papa Francisco já saiu do Hospital Universitário Gemelli, em Roma, adianta a agência de notícias Associated Press. O líder da Igreja Católica foi visto a deixar as instalações do hospital, esta manhã, de carro, dez dias após ter sido sujeito a uma cirurgia aos intestinos.

Francisco, de 84 anos, foi submetido a uma operação devido a "uma estenose diverticular grave com sinais de diverticulite," na qual parte do intestino foi removida e que exigiu anestesia geral.

Segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, a cirurgia já estava programada e durou cerca de três horas.

Já no último domingo, o papa tinha celebrado a oração do Angelus, a partir da varanda do hospital.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida desde que o papa Francisco ocupou o cargo, em 2013, quando sucedeu a Bento XVI no lugar.