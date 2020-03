Teste deu negativo. Papa Francisco não tem coronavírus

O papa Francisco foi visto a assoar o nariz e a tossir, e a voz do pontífice estava também alterada na quarta-feira © Tiziana Fabi/AFP

O Papa Francisco foi submetido a um teste para o novo coronavírus como precaução, já que está constipado há alguns dias, que deu negativo para o vírus, segundo publicou, esta segunda-feira, o jornal italiano "Il Messagero" .

No domingo, o próprio Francisco anunciou durante a Oração do Angelus que não participaria nas atividades espirituais da Quaresma com os membros da Cúria Romana por estar constipado.

O Papa apareceu na audiência geral de quarta-feira passada já um pouco constipado e, mas à tarde ainda celebrou a missa para a imposição de cinzas, além da tradicional procissão da basílica de Santa Sabina à igreja de Santo Anselmo, na colina romana de Aventino.

Entretanto, no dia seguinte, Francisco optou por permanecer na residência de Santa Marta, em vez de ir à liturgia da penitência com o clero de Roma na basílica de São João Latrão.

Na sexta-feira e no sábado passados, Francisco celebrou a missa da manhã em Santa Marta, mas cancelou as audiências privadas com participantes num congresso no Vaticano e membros dos Legionários de Cristo, entre outros.

Até o momento, o surto de Covid-19 causou em Itália mais de 50 mortos, todos idosos e com outras patologias graves.

Essa situação fez com que o turismo caísse consideravelmente em Itália, decréscimo também verificado na Cidade do Vaticano.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países, incluindo duas em Portugal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".