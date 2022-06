Papa Francisco pede desculpa por adiar viagens ao Congo e Sudão do Sul

Papa Francisco © EPA/Vatican Media

O Papa Francisco pediu este domingo desculpa pelo adiamento das viagens à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, que estavam agendadas para o início do mês de julho.

Na habitual missa de domingo na Praça de São Pedro, o líder da igreja católica disse esperar poder recuperar

dos problemas de saúde que o têm afetado nos últimos tempos, para finalmente viajar até aqueles dois países africanos.

"Com grande tristeza, por causa de um problema no joelho, tive de adiar a visita aos vossos países programada para os primeiros dias de julho. Tenho muita pena por ter de adiar esta viagem. Peço desculpa por isso", lamentou o Papa Francisco.

"Oremos juntos, para que, com a ajuda de Deus e da cura médica, eu possa ir até vós o mais depressa possível. Tenhamos confiança."

Nesta comunicação aos fiéis, o Papa Francisco sublinhou ainda que, apesar do tempo que já leva a guerra na Ucrânia, é preciso não esquecer o conflito.

"Está sempre vivo no meu coração o pensamento na população ucraniana atingida pela guerra. O tempo que passa não diminui a nossa dor e preocupação por aquela gente martirizada. Por favor, não nos habituemos a esta realidade trágica. Devemos tê-los sempre no coração."