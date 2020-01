© Reprodução Youtube

O Papa Francisco pediu desculpa por ter "perdido a paciência" e batido na mão de uma mulher que o puxou bruscamente para o cumprimentar.

"Muitas vezes perdemos a paciência. Isso também acontece comigo. Peço desculpa pelo mau exemplo dado ontem", disse esta manhã o líder da Igreja Católica, falando da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, citado pela France Press.

Depois, a tradicional oração do Angelus foi em parte dedicada à condenação da violência contra as mulheres - são "as fontes da vida", mas continuamente ofendidas, espancadas, violadas, forçadas à prostituição ou a fazer abortos, lamentou o Papa Francisco.

"Toda a violência infligida às mulheres é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade", reforçou.

O momento em que o Papa "perdeu a paciência" foi captado em vídeo esta terça-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano, e amplamente divulgado na imprensa e redes socais.

Francisco cumprimentou alguns fiéis, mas quando se tentou afastar da multidão uma mulher agarrou-o e puxou-o pelo braço para lhe apertar a mão. Visivelmente incomodado, Francisco reclamou com a mulher e bateu-lhe na mão para se libertar.