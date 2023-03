Papa manifesta-se "próximo" do povo do Equador após sismo

© Leonel de Castro/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 19 Março, 2023 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Papa Francisco manifestou-se este domingo "próximo" do povo do Equador, após o terramoto que sacudiu o país e que causou pelo menos 15 mortes e avultados danos materiais também no vizinho Peru.

"Queridos irmãos e irmãs, ontem (sábado] no Equador um terramoto causou muitos feridos e enormes danos. Sinto-me perto do povo equatoriano e asseguro a minha oração pelos defuntos e todos os que sofrem", disse o Papa, falando da varanda do Palácio Apostólico após a oração do Angelus dominical.

O sismo, que afetou a zona fronteiriça entre o Equador e o Peru, causou 15 mortes no primeiro país.

O Peru também confirmou a morte de uma menina de quatro anos no seu território.

O sismo de magnitude 6,5 na Escala de Richter ocorreu ao meio-dia de sábado, com epicentro no Equador, mas também foi sentido na região nortenha peruana de Tumbes.

Segundo as autoridades equatorianas, o sismo deixou 381 feridos, muitos retirados com apoio do Exército por via aérea.

Os dados oficiais do Equador dão conta de 90 casas afetadas, 44 destruídas, meia centena de unidades educativas afetadas, assim como 17 bens públicos, 20 bens privados, 31 centros de saúde e um bem privado destruído, bem como uma ponte.

Foi também reportado o desmoronamento de fachadas, quebra de vidros e fissuras nas paredes, entre outros danos.