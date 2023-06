Papa passou uma "noite tranquila" e está "em boas condições"

O médico que operou o Papa já excluiu qualquer outro tipo de patologia © Filippo Monteforte/AFP (arquivo)

Por Lusa 08 Junho, 2023 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Papa passou "uma noite tranquila", está "em boas condições" e os controlos de rotina são bons, após a operação a que foi submetido na quarta-feira a uma hérnia abdominal no hospital Gemelli de Roma, avançou esta quinta-feira o Vaticano.

"A equipa médica que acompanha o pós-operatório do Papa informou que ele passou uma noite tranquila e conseguiu descansar durante muito tempo; está em boas condições, acordado e a respirar espontaneamente", lê-se numa nota do porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Bruni acrescentou que "os controlos de rotina são bons e que, durante o dia, o Papa fará o necessário repouso pós-operatório".

"O Papa está a ser informado das mensagens de proximidade e afeto que chegaram nas últimas horas e expressa a sua gratidão, ao mesmo tempo que pede para continuarem a rezar por ele", conclui o comunicado.

O Vaticano já tinha informado esta manhã que Jorge Bergoglio "passou bem a noite" e agora, depois deste último relatório médico, não se sabe se a Santa Sé voltará a informar sobre o estado do Papa Francisco durante o dia.

O médico que o operou, Sergio Alfieri, que também liderou a equipa médica da operação ao cólon em julho de 2021, anunciou na quarta-feira, após a operação, que tudo tinha corrido bem, que Francisco estava acordado e que até tinha feito várias piadas.

Numa pequena conferência de imprensa no hospital Gemelli, Alfieri explicou que foi excluído qualquer outro tipo de patologia e que tanto a operação ao cólon como a atual são "benignas", não querendo especificar quantos dias o Papa terá de permanecer hospitalizado, pois tudo dependerá da sua evolução, tendo em conta que o pontífice tem 86 anos.

Geralmente, explicou, são necessários sete dias de hospitalização, mas é preciso ter em conta "que o Papa tem 86 anos, que já foi submetido a quatro cirurgias, que esteve recentemente hospitalizado por causa de uma infeção pulmonar".

"É evidente que vamos tomar todas as precauções", acrescentou.

Entretanto, o Vaticano cancelou todas as audiências e eventos do Papa até 18 de junho e as duas viagens a Lisboa, no início de agosto, para a Jornada Mundial da Juventude, e à Mongólia, no final do mesmo mês, continuam suspensas.

Alfieri garantiu também que o Papa "nunca teve qualquer problema com a anestesia geral", embora "ninguém goste de ser operado e de dormir, porque no momento em que adormecemos perdemos a consciência".