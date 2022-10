Papa pede à padroeira do Brasil que liberte o país "do ódio e da violência"

O Papa Francisco © Fabio Frustaci/EPA

O Papa Francisco disse esta quarta-feira que pediu à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que livre o povo brasileiro "do ódio, da intolerância e da violência", a quatro dias da segunda volta das eleições presidenciais no país.

"Rezo a Nossa Senhora da Conceição Aparecida para que proteja o querido povo brasileiro e o liberte do ódio e da violência", disse o Papa na audiência semanal das quartas-feiras, ao saudar os peregrinos de língua portuguesa.

As palavras do Papa, citadas pela agência espanhola de notícias Efe, surgem no final da campanha eleitoral no Brasil, entre o atual Presidente, Jair Bolsonaro, e o antigo chefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições mais polarizadas desde que o país recuperou a democracia, em 1985.

As eleições caracterizaram-se por um clima de crispação entre Lula da Silva, o favorito à vitória de acordo com as sondagens, e Bolsonaro, que procura a reeleição.

Na primeira volta das eleições presidenciais, realizada em 02 de outubro, Lula da Silva foi o candidato mais votado, com 48,4% dos votos, e Bolsonaro ficou em segundo lugar com 43,2%.

A segunda volta das eleições realiza-se no domingo, dia 30 de outubro.