Papa pede aos participantes da COP27 "passos em frente com coragem e determinação"

O Papa Francisco © Riccardo Antimiani/EPA

Por Lusa 13 Novembro, 2022 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Papa Francisco exortou este domingo os participantes da cimeira climática COP27 a darem "passos em frente com coragem e determinação", diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Desejo que sejam dados passos em frente com coragem e determinação no caminho traçado pelo Acordo de Paris", disse o pontífice, após a oração dominical do Angelus e depois de mencionar o encontro que está a decorrer na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh.

A cimeira do clima da ONU está a decorrer no Egito desde dia 06 e até 18 de novembro, mas os países ricos ainda não enviaram aos países em desenvolvimento uma posição clara no debate sobre como compensá-los pelas perdas e danos causados pelas alterações climáticas nos seus territórios.

O pontífice católico lembrou também que na segunda-feira é assinalado "o primeiro aniversário da criação da plataforma de ação 'Laudato Si', que promove a conversão ecológica e estilos de vida compatíveis com ela" e que, com 6.000 participantes, pretende "responder ao clamor da Terra e dos pobres".

A plataforma baseia-se na encíclica "Laudato Si (Louvado Seja) - Sobre a proteção da nossa casa comum", também conhecida como "encíclica verde", escrita em 2015 e que constitui o primeiro documento do papa Francisco sobre a ecologia e o seu papel na justiça social.