Papa pede "esforços corajosos" para enfrentar alterações climáticas perante vaga de incêndios

O papa Francisco afirmou esta sexta-feira estar "profundamente preocupado" com os incêndios na Grécia, pedindo também "esforços corajosos" para enfrentar os desafios das alterações climáticas, numa referência às fortes tempestades e fogos igualmente registados em Itália.

"O papa Francisco está profundamente preocupado com as ameaças à vida e com os danos causados pelos numerosos incêndios em várias regiões da Grécia e em outros lugares, causados pelas ondas de calor que atingem muitos países europeus", escreveu o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, em nome do papa, numa mensagem dirigida ao presidente da Conferência Episcopal grega.

Na mesma mensagem, Francisco, um reconhecido defensor das questões ambientais, expressou o desejo de que os atuais riscos que enfrenta o mundo, "a casa comum", agravados pela atual crise climática, "inspirem todas as pessoas a renovarem os seus esforços para cuidar do planeta para as gerações futuras".

Num telegrama enviado à Igreja italiana, o pontífice expressou também o seu sentimento de "proximidade" com as pessoas afetadas pelas tempestades e pelos incêndios registados nos últimos dias em várias regiões italianas, que provocaram "danos e incómodos, bem como muita apreensão entre a população".

"Estes acontecimentos atmosféricos põem em evidência a necessidade de esforços corajosos e clarividentes para enfrentar o desafio das alterações climáticas e proteger responsavelmente a Criação, cuidando da casa comum", referiu a mensagem dirigida ao presidente da Conferência Episcopal italiana, cardeal Matteo Zuppi.

Na mensagem, Francisco manifestou igualmente a sua gratidão para com todos os envolvidos nas operações de emergência e de combate aos incêndios, em particular aos bombeiros.

Os bombeiros conseguiram controlar os grandes incêndios florestais no centro da Grécia e nas ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia, que destruíram dezenas de milhares de hectares de floresta desde a semana passada, avançaram esta sexta-feira as autoridades gregas.

No entanto, os bombeiros continuam em estado de alerta, devido às previsões de ventos fortes.

Segundo as autoridades gregas, entre 17 e 27 de julho, foram declarados um total de 594 incêndios na Grécia.

Cinco pessoas morreram nos incêndios, incluindo dois pilotos de um avião que se despenhou em Eubeia, na terça-feira, quando estava a realizar uma operação de combate aos fogos.

Itália também tem sido duramente afetada pelos incêndios. O pior cenário registou-se na ilha da Sicília, onde arderam centenas de hectares de área arborizada em 338 incêndios que causaram danos no valor de 60 milhões de euros, segundo uma primeira estimativa da Proteção Civil local, a que se juntam mais 200 milhões de euros, quantificados pelo setor agrícola.

Os incêndios verificados na região coincidiram com uma vaga de calor com o registo de temperaturas superiores a 45 graus.