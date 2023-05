Papa retoma agenda após ter apresentado quadro febril

Papa Francisco © Riccardo Antimiani/EPA

O Papa retomou este sábado a sua agenda, com várias audiências, após ter cancelado diversas atividades na sexta-feira por ter apresentado um quadro febril.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou na quinta-feira que, "devido a quadro estado febril", o Papa havia cancelado as audiências que teria na sexta-feira.

"O Papa estava cansado, ontem [quinta-feira] teve um dia muito intenso", disse na sexta-feira o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, à margem de um encontro na embaixada italiana no Vaticano, citado pelos meios de comunicação locais.

O cardeal explicou que na quinta-feira Francisco "viu muita gente e, na reunião da [fundação] Scholas Occurrentes, quis ter contacto com todos. Em certo momento a resistência falha".

Após um dia de descanso, este sábado retomou as suas audiências e no domingo está marcada a missa de Pentecostes na Basílica de São Pedro.

Francisco deu entrada no final de março no Hospital Gemelli, em Roma, com uma "pneumonia aguda", conforme explicou durante o voo de regresso da sua viagem à Hungria.

"Senti-me mal depois de uma audiência, não queria comer e fui dormir, mas não perdi a consciência, só tive febre alta", explicou o Papa quando questionado sobre os motivos dos seus três dias de internação no Hospital Gemelli, em Roma.

"Mas o organismo tem reagido bem ao tratamento", acrescentou Francisco aos jornalistas no avião no regresso da viagem à Hungria.

Esta foi a segunda vez que Francisco foi hospitalizado no Gemelli. A primeira aconteceu em 04 de julho de 2021, quando passou por uma cirurgia no cólon e ficou dez dias hospitalizado.

Desde então, o Papa também sofre de um problema no joelho direito, que o obriga a andar com uma bengala ou cadeira de rodas, mas Francisco garantiu em várias ocasiões que não quer submeter-se a uma cirurgia.