Papa reza pela paz no Sudão e apela ao diálogo

Por Lusa 16 Abril, 2023 • 12:38

O Papa pediu este domingo para que sejam depostas as armas no Sudão e que seja possível um diálogo, depois da morte de 56 civis nos confrontos armados entre o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR) e o Exército sudanês.

"Acompanho com preocupação os acontecimentos no Sudão e estou próximo do povo sudanês, que já sofreu tanto", disse o Papa Francisco aos milhares de fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, após a oração dominical "Regina Coeli", que entre o Domingo de Páscoa e o de Pentecostes substitui o tradicional "Angelus".

"Eu convido-vos a rezar para que as armas sejam depostas e o diálogo prevaleça para continuarmos juntos no caminho da paz e da harmonia", acrescentou Francisco.

Os confrontos aconteceram no passado sábado, quando, após semanas de tensão, as FAR acusaram o Exército sudanês de lançar uma ação contra uma das suas bases em Cartum, enquanto as Forças Armadas asseguraram que a realizaram em resposta a um ataque que as FAR realizaram anteriormente, também na capital sudanesa.