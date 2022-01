Paquistão, Sultanato de Omã. "Quero conhecer tudo o que não conheço"

Por Rute Fonseca 27 Janeiro, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

No início de 2020, Francisco Agostinho criou a 100 Rota, uma agência que "foge" dos destinos convencionais e viaja para países como o Paquistão, Sudão ou Sultanato de Omã, entre muitos outros.

Francisco Agostinho tem 42 anos e depois de uma carreira de 15 anos na Guarda Nacional Republicana decidiu seguir o gosto pelas viagens. "O meu pai incutiu-me o gosto pelas viagens, foi camionista e quando ia com ele fazer distribuição de ovos, ele contava sempre uma história e percorríamos o país de norte a sul, e foi desde aí que me incutiu o querer conhecer tudo".

E assim, no início de 2020 fundou a 100 Rota - uma agência de viagens familiar, mas que procura destinos pouco convencionais. "A 100 Rota sou eu e a minha companheira, enfermeira e que também acabou de se despedir. Neste momento temos destinos com o Paquistão, Sudão, Curdistão iraquiano, Líbano, Ilha de Guadalupe, etc.".

Trabalham com grupos de 12 pessoas no máximo, já no próximo mês viajam para o Sultanato de Omã, mas o Paquistão também está na lista dos destinos. "O Paquistão é muitos mais do que aquilo que se ouve falar. É um país que me conquistou pela hospitalidade. No final deste mês vou ao Paquistão para preparar os últimos preparativos da viagem que vai acontecer em setembro, outubro".

Este ano, a 100 Rota tem viagens marcadas para Guadalupe, Jordânia, Israel, Palestina, Balcãs, Líbano, Sudão, Turquia e Curdistão.