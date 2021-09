"Para mim o 11 de setembro são cheiros. O cheiro a carne humana queimando nos escombros, e a gás"

© EPA

Em 2001, Simone Duarte chefiava a redação da TV Globo em Nova Iorque.

Na manhã do 11 de setembro, logo após o segundo avião chocar contra a torre Sul do World Trade Center, entrou em direto, e, durante duas horas, a jornalista brasileira permaneceu ao telefone relatando os acontecimentos trágicos desse dia. Já de madrugada, no regresso a casa, para um banho rápido e uma muda de roupa, sentiu um cheiro a gás no prédio onde vivia. Uma fuga? Da portaria garantem que não. "É o fumo que vem do World Trade Center. É que o vento mudou de direção."

"Para mim o 11 de setembro são cheiros", recorda a jornalista, "o cheiro a carne humana queimando nos escombros, e esse cheiro a gás".

Foram precisos 18 anos para Simone Duarte ganhar coragem para ver e ouvir a emissão, como a própria escreve na Introdução do livro, mas a proximidade dos 20 anos sobre o acontecimento deu-lhe o fôlego necessário para, "sozinha, de auscultadores", reviver cada segundo daquela emissão. Mas essa é a história que todos conhecem. O vento que mudou de direção levou-a a procurar e a escrever a história de sete pessoas, cujas vidas foram atropeladas pelo 11 de setembro. Na expressão desabafada por um deles: " Os americanos tiveram um 11 de setembro. Nós continuamos a viver o nosso 11 de setembro, até hoje..."

São estas vidas, viradas do avesso, que nos são aqui reveladas, bem como as memórias de Simone Duarte.