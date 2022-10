"Para os ucranianos, a liberdade é mais importante do que a estabilidade e o dinheiro"

Andrei Kurkov © DR

Andrei Kurkov, obrigado por estar com a TSF. Ainda escreve em russo?

Sim, escrevo romances em russo, não-ficção em russo, ucraniano e inglês e livros para crianças em ucraniano e em russo.

E depois de 24 de Fevereiro não tem problemas com isso? Em escrever em russo?

Já tive problemas antes e tenho problemas, mas é a minha língua materna, que é a língua materna de vários milhões, pelo menos de ucranianos. E eu escrevi um livro de não-ficção em ucraniano, foi publicado apenas em ucraniano. O que decidi foi não publicar os meus livros em russo até ao fim da guerra, e depois verei, mas o ucraniano é uma língua que aprendi quando tinha 16 ou 17 anos. Por isso, para mim, era uma língua estrangeira. Falo sem sotaque, mas sinto-me muito mais livre usando a minha língua materna.

Quando estive na Ucrânia, em janeiro de 2014, até mesmo as pessoas em Kiev que eram contra Yanukovitch, fácil e normalmente falavam russo entre si, entre famílias e entre amigos. Como é hoje? Ainda é assim?

Bem, as pessoas na rua falam as duas línguas como antes. As pessoas na linha da frente, os soldados falam russo e ucraniano umas com as outras, porque há muitos voluntários e soldados de Dnipropetrovsk, Karkhiv, etc., de áreas que falam russo. Mas, claro, na comunidade intelectual, há vários debates acalorados sobre a língua russa. E há, evidentemente, muitas referências ao russo como língua do inimigo.

Este seu livro, Abelhas Cinzentas, que, por vezes, soa como uma fábula, tem muitos traços de humor, que nos falam sobre o absurdo da guerra. Que dimensões da vida quotidiana em tempo de guerra quis abordar?

Bem, queria falar de pessoas que são esquecidas e que foram abandonadas e ignoradas. Porque, na verdade, quando comecei a escrever este livro, em 2017, já tínhamos cerca de 200 livros sobre a guerra. Mas estes livros eram sobre soldados combatentes, inimigos, etc. E não havia nada sobre os civis apanhados na guerra. E na verdade, o que aconteceu na realidade foi que conheci um jovem do Donbass que se mudou para Kiev e aí abriu um café. E ele disse-me que vai de carro todos os meses, com medicamentos vindos da América e muitas outras coisas para uma aldeia, perto da linha da frente, onde não há eletricidade, nem lojas, nem polícia, nem correio, e ele traz, às sete famílias que restam, o que elas precisam. E compreendi que, na verdade, ele estava a falar de pessoas que vivem nesta zona cinzenta, como numa terra de ninguém. Portanto, estão a sobreviver, têm medo de partir porque não sabem o que os espera se partirem. E eu decidi dar voz a estas pessoas que conheci. Sei como viviam neste período em que não havia eletricidade, por exemplo, em Stanytsia Lugansk. Fui lá depois de ter sido libertada dos separatistas em 2015. E eles viveram sem nada durante seis meses. Assim, para mim, era importante falar sobre civis, não sobre os combates e o bombardeamento da artilharia.

Viajou através do Donbass várias vezes. Percebeu que as pessoas tentaram lidar com a guerra, como se fosse algo normal. Foi isso que mais o impressionou?

Na verdade, fiquei bastante chocado. A primeira vez que viajei ao longo da linha da frente, quase toda a linha da frente de Severodonetsk na fronteira com a Rússia, os separatistas, nessa altura, ficavam a sete ou oito quilómetros de Severodonetsk, mas fui convidado pela população local para um restaurante e jantámos. Depois eles queriam fumar e eu não fumo, mas juntei-me a eles. Saímos para a rua e eles estavam a fumar e a falar sobre a Turquia e o Egito. E eu ouvia as explosões de artilharia ao fundo, longe. Mas eles não estavam a prestar atenção a isto porque era demasiado longe, o que significava que era seguro ficar a fumar e falar sobre as férias na Turquia.

O que é algo bizarro, no mínimo...

Surreal. Foi completamente surrealista.

Na altura da invasão, li que estava a trabalhar num novo romance passado no início do século XX. E depois parou porque desde o início da invasão, começou a escrever todos os bens e crónicas sobre a guerra. A minha pergunta é: já voltou ao livro? Ou será que a não-ficção ainda ocupa completamente os seus dias?

Queria voltar ao romance. E tentei duas vezes continuar. Mas falhei porque não consigo simplesmente abstrair-me da realidade, porque estou sempre a ver as notícias. Estou a escrever apenas não-ficção. Por isso, tentarei novamente.

O que está a escrever em não-ficção? É sobre a guerra e sobre o tempo da guerra, mas em que tem estado a concentrar-se em específico?

Bem, quero dizer, sigo várias histórias de refugiados, por exemplo, ou dos meus amigos. Procuro coisas que passam despercebidas aos jornalistas, principalmente aos jornalistas internacionais. E, por exemplo, hoje estava a escrever sobre a evacuação dos pacientes dos hospitais psiquiátricos na Ucrânia. E, na verdade, ontem, os russos expulsaram os doentes psiquiátricos de um grande complexo hospitalar em Svatovo, porque querem transformá-lo numa fortaleza. Trata-se de um complexo de cerca de 10 edifícios, que foram construídos há 150 anos. As paredes de tijolo têm um metro de espessura. E eles querem fazer dele a fortaleza para defender os avanços ucranianos. Por isso, não sei o que aconteceu a estes 500 doentes do asilo psiquiátrico. Quer dizer, a outra história é, também, da região de Karkhiv, todo o hospital psiquiátrico foi evacuado para Bukovina, para a Ucrânia Ocidental. Mas quando estavam a ser evacuados, na região de Karkhiv, foram bombardeados e quatro pacientes foram mortos. Por isso, hoje estou a escrever sobre estes efeitos secundários. Como aconteceu, como influencia o sistema de saúde da Ucrânia, o que acontece aos doentes crónicos. O meu filho mais velho esteve a ajudar os doentes crónicos a atravessar a fronteira com a Hungria e a Eslováquia para serem levados para os hospitais europeus. Ele fez isto durante dois meses em abril e maio.

Com essa experiência e da sua própria vida pessoal, digamos assim, como é viver hoje na Ucrânia?

Bem, é uma lotaria porque é perigoso em todo o lado. Os mísseis caem de tempos a tempos em cada região, muitas vezes ao mesmo tempo. Parte da população aprendeu a ignorar o perigo. Eu estava a falar com o meu irmão mais velho, que vive em Kiev, e ele queixava-se de que muitas pessoas no seu distrito andam bêbadas depois das horas do recolher quando é proibido beber, por isso são detidas pela polícia e são multadas. Mas não se importam. Continuam a ir aos bares e aos bares ilegais ou a trabalhar em horas ilegais. Então, muitas pessoas estão a tentar aproveitar a vida, mesmo agora.

Ficou surpreendido com a resistência ucraniana?

Fiquei surpreendido no início, mas depois, na verdade, fiquei menos surpreendido do que, provavelmente, as pessoas no Ocidente, porque conhecia muitos veteranos de guerra. E, na verdade, em janeiro, falei com um dos líderes dos veteranos de guerra, e ele disse que a guerra estava a chegar. "Portanto, estamos a treinar, estamos a treinar e vamos a campos de tiro todos os dias." E estas são as pessoas que foram veteranos durante a primeira guerra do Donbass, a partir de 2014. E a comunidade de veteranos de guerra é de 400.000 homens na Ucrânia e a maioria deles foi para o exército ucraniano quando a Rússia atacou em fevereiro. Portanto, eles estão muito motivados. E, para os ucranianos, a liberdade é mais importante do que a estabilidade e o dinheiro. Os soldados russos que são enviados para combater na Ucrânia estão no exército para ganhar dinheiro para comprar um carro ou para comprar uma máquina de lavar roupa. Neste sentido, não estão motivados porque querem manter-se vivos. Querem permanecer vivos para receber dinheiro e comprar o que querem com o seu dinheiro. Portanto, isto também é parte de uma razão para o sucesso do exército ucraniano porque os ucranianos estão motivados, estão a defender o seu país, e compreendem que se a Rússia vencer, não haverá democracia nem liberdade na Ucrânia. Agora, não há liberdade na Rússia.

Aparentemente, pelo que temos vindo a ler aqui no Ocidente, Vladimir Putin enfrenta cada vez mais críticas devido à perda agora de Lyman e ao que aconteceu em Karkhiv há algumas semanas. Como vê este momento atual da guerra?

Bem, é um momento muito perigoso porque ele está certamente a pensar em usar armas nucleares táticas, há 15 a 20% de probabilidades de que ele as use, ele vai usá-las uma vez. E se não houver reação do Ocidente, se não houver contra-ataque, ele irá usá-las mais uma vez. Porque este é o seu último recurso, ele usou todas as outras armas disponíveis. E está a perder agora. Portanto, o que ele pode fazer? Pode realmente destruir a Ucrânia, fisicamente, em vez de a ocupar, mas espero que isso não aconteça.

A existência da Ucrânia como Estado ainda está em jogo?

Claro, claro, ainda está em jogo porque a Rússia é um país enorme, o arsenal nuclear é enorme. Estamos a falar de milhares e milhares de mísseis com ogivas nucleares. E assim, se a guerra nuclear começar, não haverá Ucrânia ou Rússia, provavelmente não haverá Europa Oriental.

Há uma tese recorrente que afirma que a guerra é, de alguma forma, resposta à ameaça colocada pela expansão da NATO para a fronteira da Rússia, e possivelmente, com a adesão da Ucrânia. Entende esta linha e análise como algo plausível?

Não, não. É outra narrativa falsa, porque, em 2008, em Bucareste, a NATO disse que não iria aceitar a Ucrânia. Portanto, todos sabiam que na realidade, a NATO não está preparada para aceitar a Ucrânia como membro. Putin está a ficar velho. Ele está a pensar apenas em como será recordado na Rússia. Ele quer ser incluído nos manuais de história nas escolas como alguém que recriou o Império Russo, que tornou a Rússia grande novamente. Esta é a principal ambição e esta é a principal razão para a guerra.

E tornou-se pior com a pandemia...

Claro! A pandemia forçou-o a permanecer no bunker durante dois anos sozinho com literatura escrita por um chauvinista russo como Dugin. Está bem, podemos dizer que isso faz enlouquecer qualquer um. Quer dizer, ele já foi prejudicado pelo seu passado no KGB e pela vida soviética, então, quis criar um regime autoritário, e conseguiu fazer isso, e queria expandir o território.

O Andrei Kurkov ainda se encontra numa lista de procurados pelo governo russo?

Não sei. Ainda não vi essa lista. Os meus livros foram proibidos, pela primeira vez, em 2005. Depois em 2008, foram novamente e deixaram de ser publicados, e depois a partir de 2014, os meus livros são ilegais para trazer para a Rússia. Assim, o meu editor ucraniano, que conseguiu anteriormente enviar os meus livros para algumas livrarias em Moscovo, recebeu de volta os meus livros com uma mensagem de que o autor está na lista negra. Portanto, nenhum livro meu é bem-vindo. Isso é tudo o que sei.

Portanto, posso ter problemas se viajar com este seu livro para Moscovo, digamos assim?

Provavelmente não terá problemas, mesmo que tenha este livro em russo consigo. Mas se tiver 10 exemplares do livro, um pacote de livros, aí terá problemas. Teremos problemas.

Uma vez disse numa entrevista que Zelensky era um comediante de lixo. Diria o mesmo dele como político?

Não. Ele é agora um político muito poderoso. Penso que graças a ele, na verdade, a Ucrânia está a receber esta ajuda militar de países ocidentais. Portanto, ele está a fazer um bom trabalho agora.

A guerra fez dele um político de primeira classe?

A guerra fez dele um político de classe mundial. Ele está a comportar-se como qualquer presidente dos países beligerantes deve comportar-se, está a usar o seu talento de comediante para enviar mensagens. Tem excelentes escritores de discursos. Veremos o que vai acontecer depois da guerra. Se ele permanecer depois da guerra o mesmo político que ele é hoje, eu ficarei feliz.

Dar-lhe-á o seu apoio se houver eleições?

Sim, sim.

A guerra tem, de alguma forma, reforçado o sentido de identidade nacional no seu país. Não receia - e tendo em conta a força de alguns movimentos, como o Setor Direito ou Azov a partir de 2014 após Maidan - que esse sentimento mais forte de identidade nacional possa derivar para um nacionalismo militante?

Bem, a sociedade está radicalizada, claro que sim. Mas penso que esta sociedade está agora menos radicalizada do que em 2014-2015, porque o dever de defender o teu país é mais importante agora do que o dever de defender as tuas ideias. Há sempre o perigo de recrudescimento do nacionalismo radical. Mas os nacionalistas, mesmo após a anexação da Crimeia, não eram suficientemente poderosos para entrar no parlamento, não conseguiam obter votos suficientes para os seus partidos. Portanto, a maioria da sociedade continua a ser tolerante e não radical. Mas não se pode prever, claro, porque temos algumas regiões que são políticas e muito mais ativas do que outras regiões.

E existirá alguma vez uma coexistência pacífica entre a Ucrânia e a Rússia? Ou entre ucranianos e ucranianos pró-russos, entre o Sergei Sergeyich e o Pashta do seu livro?

Penso que sim. É possível porque os ucranianos são individualistas, sabem que a outra pessoa tem opiniões políticas diferentes. E não é razão para lutar. É motivo para discutir e depois beber juntos e ficar com a certeza de que se tem razão. Coisas assim. Portanto, penso que é possível; não é um problema. O problema é que quando outras forças externas dão Kalashnikovs aos ucranianos que discordam uns dos outros, depois há um problema.

Nos próximos meses, o inverno está a chegar. Algumas pessoas dizem que quando o inverno chegar, os combates vão abrandar, vê assim as coisas?

Bem, irá abrandar devido ao frio e à natureza. Mas o perigo é que, se a guerra não acabar antes do próximo verão, irá provavelmente prolongar-se por vários anos, e intensificar-se, e depois congelar, etc. Por isso, será uma guerra de exaustão. E, claro, a Rússia tem mais recursos do que a Ucrânia. Portanto, se a Ucrânia esgotar os seus recursos e os países ocidentais estiverem cansados de dar mais ajuda, então será um resultado muito negativo para a Ucrânia.