Parados em Dover. "Não temos informação nenhuma nem nos chamaram para fazer o teste"

Horas depois de ter sido anunciado que França voltou a permitir a entrada de pessoas no país a partir do Reino Unido, mediante teste negativo à Covid-19, é em Dover, do lado britânico, que milhares de camionistas esperam para saber que passos podem agora dar. E entre eles está Juliana Pereira.

A camionista portuguesa aguarda por autorização para atravessar o Canal da Mancha depois de ontem, como contou esta terça-feira à TSF, ter sido encaminhada pela polícia inglesa para o parque de estacionamento do aeroporto de Dover, onde ainda está.

"Fomos trazidos para cá ontem, por volta da meia-noite ou meia-noite e meia, hora local", recorda a camionista. Depois de estacionarem, conta, os responsáveis pelo local pediram aos camionistas que fechassem as cortinas e dormissem, porque só no dia seguinte - esta terça-feira - receberiam novidades.

"Chegou a manhã e só recebemos água", nota Juliana Pereira. "Ninguém nos informou de mais nada. São 22h00 locais e até agora não sabemos de nada do que se está a passar ou o que vai acontecer, nem se vamos fazer o teste."

"Não temos informação nenhuma nem nos chamaram para fazer o teste", lamenta a camionista, uma de vários motoristas portugueses que esperam por autorização para retomar a viagem. Além dessa autorização estar a demorar, lamenta, a viagem não vai terminar a tempo de passar o Natal em Portugal.

As autoridades francesas decidiram no domingo à noite encerrar a fronteira com o Reino Unido após a confirmação de uma nova variante de SARS-CoV-2, mais contagiosa.

Os cerca de mil camionistas que passaram a segunda noite no interior dos veículos parados no condado de Kent, sudeste de Inglaterra, continuam à espera de que a França reabra a fronteira do túnel do Canal da Mancha, encerrado devido à pandemia de Covid-19.

De acordo com o Governo britânico, 945 camiões de vários países estão parados perto do porto de Dover.

O diretor da Associação Britânica dos Transportes por Estrada (RHA, na sigla em inglês), Rod McKenzie, disse hoje que os condutores passaram a segunda noite na estrada e que muitos profissionais são motoristas da Europa continental que tentam "chegar a casa antes do dia de Natal".