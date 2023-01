"Parece o fim do mundo." São Francisco declara estado de emergência devido a ciclone bomba

© Justin Sullivan/Getty Images via AFP

O governador de São Francisco, na Califórnia, declarou o estado de emergência devido ao ciclone bomba que já chegou àquela região. As últimas horas ficaram marcadas pela chuva e vento fortes.

Jorge, um emigrante que vive junto a São Francisco, conta à TSF que foi apanhado de surpresa quando tentou fazer compras antes do início da tempestade.

"Fui ao mercado e foi uma surpresa ver tanta gente no mercado, as prateleiras estavam todas vazias. Depois, pensei: 'uau, parece que é o fim do mundo'. O noticiário de ontem anunciou que o tempo iria ser muito mau, com uma tempestade e muita chuva. Por isso, para evitar o pânico, as pessoas aproveitaram para comprar ontem e não sair hoje", explicou.

A pedido das autoridades, Jorge não saiu de casa. A tempestade já se sente na Califórnia, ainda que "mais para o interior" da região. Jorge afirma que já "choveu bastante". "A tempestade é tão forte que pode fazer com as ruas fiquem alagadas e causar acidentes, por isso não saí."

O novo ciclone bomba está a afetar a costa oeste dos EUA, sobretudo o estado da Califórnia, o mais populoso do país.

Na quarta-feira, o Serviço Meteorológico dos EUA [NWS, na sigla em inglês] lançou um alerta de chuva e vento forte, onde as rajadas podem superar em alguns locais os 100 quilómetros por hora.

A população dos grandes centros urbanos como Los Angeles, São Francisco e Sacramento foi aconselhada a proteger as casas nas zonas baixas das cidades com sacos de areia e a ficar em casa.

O estado da Califórnia foi atingido nos primeiros dias do ano por fortes chuvas e os solos ainda estão instáveis, o que pode aumentar o risco de cheias, inundações e deslizamento de terras.

Na véspera de Natal, um ciclone bomba levou um intenso nevão e temperaturas negativas ao centro e costa leste dos EUA, afetando milhões de pessoas. O fenómeno provocou mais de 50 mortos.