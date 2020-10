Paris em alerta máximo e com novas restrições para combater a Covid-19

© Geoffroy van der Hasselt/AFP

As medidas mais restritivas adotadas pelo executivo francês na cidade de Paris e região parisiense entraram em vigor esta terça-feira. Ontem à noite, pelas 22 horas, os bares e cafés fecharam as portas. Um golpe complicados para os profissionais, pouco otimistas: "Obrigam-nos a fechar durante duas semanas, mas temos receio que se prolongue por muito mais tempo."

Esta terça-feira acabaram-se os cafés ao balcão ou as idas em bares ao final da tarde nos conhecidos bistrôs parisienses, medidas que ameaçam, segundo muitos parisienses, este "património francês".

Quatro meses depois da reabertura dos bares e depois de um confinamento obrigatório de 59 dias, os cafés e bares voltaram a fechar as portas, depois de a região da capital francesa ter passado para um nível de alerta máximo no domingo.

O reforço de medidas é justificado para limitar a propagação da epidemia da Covid-19, que continua a aumentar dia após dia.

Depois de terem sido obrigados a fechar as portas durante dois meses, entre os meses de março e maio, os proprietários de bares e cafés questionam se vão subsistir a este novo fecho.

A dona do bar "Mindelo São Vicente", Dina Lopes, abriu há pouco mais de um ano e não vai ter ajuda estatal nas próximas duas semanas.

"É preciso ter aberto um bar há mais de dois anos para ter ajuda do Estado no valor de 1500 euros por mês, mas não é o meu caso. Não sei como vou fazer porque tenho de pagar tudo e ficamos entre a espada e a parede", explica a cabo-verdiana.

Apesar das ameaças, "a única solução é aceitar as medidas", explica Tiago de Abreu dono do bar ibérico "Mano-Mano", em Paris.

Os restaurantes mantêm-se abertos com normas mais rigorosas. "Medidas confusas", aponta Tiago de Abreu, que não se mostra surpreendido com os anúncios do Estado francês: "Já estávamos preparados para estas medidas, mas são medidas muito contraditórias porque os bares que servirem refeições quentes podem ficar abertos."

Na capital francesa o número de casos de Covid-19 não para de aumentar. A ONG Médicos Sem Fronteiras publicou esta terça-feira um relatório no qual aponta que mais do que uma em cada dois pessoas em situação de precariedade, essencialmente migrantes, foi contaminada pelo vírus na capital francesa.

Este é o primeiro estudo realizado na Europa que analisa os níveis de exposição do vírus em grupos de pessoas mais vulneráveis, sobretudo estrangeiras, que representam neste relatório 90% das pessoas infetadas pelo novo coronavírus na região parisiense.

