Paris encerra cafés e bares e entra numa nova fase na luta contra a Covid-19

Novas restrições vão ser aplicadas em Paris, França

O Executivo francês entra numa nova fase na luta contra a Covid-19 e aplica medidas "para travar o vírus sem destruir o país", anunciou o governador civil de Paris, Didier Lellement.

A partir de terça-feira, 6 de outubro, "os cafés e os bares encerram, os restaurantes podem manter as portas abertas, sob respeito de um novo protocolo sanitário", afirmou Didier Lellement.

Os restaurantes vão ser obrigados a impor novas regras, como o pagamento obrigatório à mesa ou a limitação do número de clientes a grupos de seis pessoas.

Voltam a ser proibidos "eventos com mais de 1.000 pessoas e ajuntamentos com mais de dez pessoas na via pública".

"Os clubes de jogos e as salas de dança" também encerram, bem como os congressos e salões profissionais cancelados nos próximos quinze dias", anunciaram as autoridades francesas.

Os ginásios, complexos desportivos e piscinas fecham para adultos, embora os espaços abertos, ao ar livre, se mantenham abertos, nomeadamente, o torneio Roland Garros.

Quanto aos lares e universidades, 115 dos 700 lares na região parisiense enfrentam casos de Covid-19. As visitas passam a ser limitadas e sob marcação antecipada.

Nos estabelecimentos de ensino superior, a capacidade para receber alunos vai ser limitada a 50%, com vista a "manter um contacto real com os docentes", lembrou o reitor da região. O ensino à distância é recomendado, bem como o teletrabalho na região parisiense.

"Estamos a entrar numa nova fase, o vírus é persistente. Cabe-nos proteger os mais frágeis", defendeu a presidente da câmara da capital. Anne Hidalgo apresentou dois objetivos: "viver com o vírus e proteger".

Na última semana, a taxa de incidência da transmissibilidade do vírus elevou-se para 250 casos em 100 mil habitantes. No entanto, a incidência duplicou na faixa etária 20-30 anos, elevando-se a 500 para 100 mil habitantes.

Confrontado com uma "verdadeira segunda vaga", o Executivo francês procura uma nova bússola. O Governo mudou de estratégia e começou a agir por períodos de quinze dias. Um compasso de tempo julgado necessário para "analisar o impacto das decisões e medidas impostas no terreno".