Parisienses votam de forma esmagadora contra trotinetes elétricas por aluguer

© AFP

Por Rui Oliveira Costa com AFP 02 Abril, 2023 • 22:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os parisienses foram este domingo chamados a votar num referendo sobre as trotinetes elétricas alugadas na cidade e quase 90% dos eleitores querem o fim do serviço.

Este é um golpe para as operadoras que disponibilizam este meio de transporte e uma vitória para aqueles que defendem a segurança rodoviária.

De acordo com os resultados divulgados pelo gabinete do presidente da câmara de Paris, quase 90% dos parisienses votaram pelo banimento do aluguer de trotinetes elétricas na cidade. A autarca, Anne Hidalgo, prometeu respeitar os resultados do referendo.

A cidade de Paris foi pioneira na introdução destes serviços, mas está perto de ser, também, pioneira na sua proibição.

"Estamos felizes. É o que lutamos há mais de quatro anos", disse à Agence France-Presse (AFP) Arnaud Kielbasa, cofundador da instituição de caridade Apacauvi, que representa as vítimas de acidentes com as trotinetes.

"Todos os parisienses dizem que estão nervosos nas ruas, nervosos quando atravessam as estradas. É preciso olhar para todo o lado", disse Kielbasa, cuja mulher e filha mais nova foram atingidas por um condutor de trotinete: "Foi por isso que votaram contra eles."