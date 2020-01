Parlamento da Líbia aprova "por unanimidade" rotura das relações com a Turquia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan © Reuters

Por Lusa 04 Janeiro, 2020 • 16:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Parlamento líbio, que não reconhece a legitimidade do Governo de Acordo Nacional (GAN), aprovou este sábado, "por unanimidade", a rotura das relações com a Turquia, na sequência de um acordo militar entre Ancara e o GNA.

Durante uma sessão "urgente" em Benghazi, o Parlamento "votou por unanimidade" a interrupção das relações com a Turquia, avançou, citado pela Agência France Presse (AFP), o porta-voz da assembleia, Abdallah Bleheq.

O Parlamento exigiu também que o chefe do GNA, Fayez al-Sarraj, fosse julgado por "alta traição".

Por outro lado, foi aprovado "o cancelamento dos memorandos de segurança e cooperação militar [...] entre o Governo" de al-Sarraj e Ancara, acrescentou o porta-voz parlamentar.

No final de novembro, o GNA assinou dois acordos com a Turquia, um de cooperação militar e assistência e outro que permite a Ancara reivindicar direitos sobre grandes áreas do Mediterrâneo ricas em hidrocarbonetos.

Na sexta-feira, o presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, disse que está preocupado com uma possível "interferência" na Líbia, após a decisão da Turquia de enviar tropas para aquele país.

Os parlamentares turcos aprovaram uma moção na quinta-feira permitindo que o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, envie soldados para a Líbia para apoiar o Governo de União Nacional (GNA) de Trípoli contra a ofensiva do marechal Khalifa Haftar, que é o homem forte no leste da Líbia.

O responsável da UA disse na noite de sexta-feira, através de um comunicado, que está "profundamente preocupado com a deterioração da situação na Líbia e o sofrimento contínuo do povo líbio".

"As várias ameaças de interferência política ou militar nos assuntos internos do país aumentam o risco de confronto, com motivações que nada têm a ver com os interesses fundamentais do povo líbio e as suas aspirações por liberdade, paz, democracia e desenvolvimento", referiu Moussa Faki Mahamat.

A Líbia está mergulhada no caos desde a queda do regime do Presidente Muammar Kadhafi em 2011.

Duas autoridades disputam o controlo da Líbia: o GNA, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, e um Governo e um parlamento no leste da Líbia sob o comando de Haftar.