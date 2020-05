Parlamento espanhol autoriza extensão de estado do emergência até 6 de junho

© Marsical/EPA

O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até à meia-noite de 6 de junho, do estado de emergência, em vigor desde 15 de março, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

A maior formação política da oposição, o Partido Popular (direita), votou pela primeira vez contra a proposta do Governo, depois de ter começado por apoiar o estado de emergência em março e de se ter abstido na última vez, numa altura em que o segundo maior partido da oposição, o Vox (extrema-direita), já votava contra.

O Governo espanhol conseguiu aprovar a renovação da condição, graças aos votos favoráveis do Ciudadanos e de partidos independentistas. No total, 177 deputados votaram a favor, 162 contra e houve ainda 11 abstenções.

Trata-se da quinta vez que o Governo minoritário, formado por uma coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), consegue aprovar a extensão por períodos de duas semanas.

O chefe do Governo, Pedro Sánchez, agradeceu o trabalho de todos os representantes dos vários partidos em todas as comunidades autónomas do país que ajudaram a combater a pandemia e transmitiu a sua "compreensão" pelos erros que possam ter cometido "dada a complexidade e o drama das decisões".

No debate parlamentar, Sánchez pediu desculpas pelos "erros próprios" que possa ter cometido, devido à "urgência dos tempos, à falta de recursos e à excecionalidade e ausência de precedentes".