Parlamento espanhol inicia discussão de moção de censura da extrema-direita

O parlamento espanhol iniciou esta manhã o debate de uma moção de censura ao Governo de esquerda apresentada pelo partido de extrema-direita Vox, que está condenada ao fracasso, por falta do apoio de outras forças políticas.

A iniciativa, que será votada na quinta-feira, só deverá ter o apoio dos 82 parlamentares do Vox, um número insuficiente e longe da maioria absoluta necessária de 176 votos num total de 350 membros do Congresso dos Deputados (câmara baixa das Cortes).

A moção de censura coloca numa situação delicada a maior formação de direita da oposição, o Partido Popular (PP) que não vai apoiar a iniciativa mas ainda não esclareceu se o seu voto será uma abstenção ou um "não".

O dilema do PP tem a ver com a forma como vai satisfazer o seu eleitorado, que também é muito crítico em relação ao Governo minoritário de esquerda, formado pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) e o Unidas Podemos (extrema-esquerda), sem que o Vox apareça destacado a liderar a oposição de direita.

O PSOE tem 120 deputados, seguido pelo Partido Popular com 88, o Vox com 52, o Unidas Podemos com 35 e o Cidadãos (direita liberal) com 10, para só citar as maiores formações.