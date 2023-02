Parlamento Europeu exorta União Europeia a concretizar adesão de Kiev

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 02 Fevereiro, 2023 • 12:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Parlamento Europeu (PE) aprovou esta quinta-feira uma deliberação que exorta a União Europeia (UE) a concretizar a adesão da Ucrânia e a avançar com o décimo pacote de sanções à Rússia por causa da invasão.

Relacionados Von der Leyen e 15 comissários chegaram a Kiev para reuniões bilaterais

O texto foi aprovado com 489 votos a favor, 36 contra e 49 abstenções.

A deliberação antecede a cimeira entre a UE e a Ucrânia que vai realizar-se na sexta-feira, em Kiev, capital do país que há quase um ano foi invadido pela Federação Russa.

No mesmo dia em que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está em Kiev acompanhada por um grupo de 15 comissários, os eurodeputados exortam Bruxelas a avançar com a integração da Ucrânia no bloco comunitário.

Bruxelas referiu em várias ocasiões e por diversos interlocutores que a adesão de Kiev está garantida, mas o prazo está a provocar desconforto entre os Estados-membros.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o seu Governo têm apontado 2026 como a data para a adesão estar concluída, mas vários líderes europeus, como o primeiro-ministro português, António Costa, são contra este prazo, por considerarem que não há condições para a concretizar e pelo sinal que pode transmitir a outros países, por exemplo a Turquia, que está há muitos anos a tentar aderir à UE.

A cimeira deverá ser um passo em frente no processo de integração e é expectável que Bruxelas avance em alguns campos para apaziguar o Governo ucraniano, que já chegou a pedir uma clarificação sobre as intenções reais da União Europeia. Entre os sinais que Bruxelas poderá dar estão a integração no Mercado Interno da UE, a integração da Ucrânia no espaço livre de roaming e o reforço de protocolos já existentes.

A Ucrânia enviou o pedido de adesão à Ucrânia no dia 28 de fevereiro do ano passado, quatro dias depois da invasão ter começado.

No diploma esta quinta-feira aprovado, os eurodeputados também exortam as autoridades ucranianas a prosseguirem com as reformas estruturais necessárias para se aproximarem da União Europeia.

No texto que foi amplamente discutido entre quinta e sexta-feira, os parlamentares europeus pediram à UE para se empenhar no apoio prestado a Kiev, a nível humanitário e financeiro. Durante o debate a questão militar motivou a discórdia, com vários eurodeputados a questionarem se o envio de armamento pesado conduzia à paz ou ao agravamento do conflito.

O eurodeputado eleito pelo PS Pedro Marques exortou o PE a estar "unido e sem divisões" no "apoio a Zelensky e à sua população", enquanto o social-democrata Paulo Rangel apontou baterias ao Governo socialista em Portugal e criticou que "continue a hesitar" em relação ao envio de tanques para o território ucraniano: "Todos temos de fazer um esforço."

Mais consensual foi a porção da deliberação que pede sanções mais pesadas contra Moscovo, para aumentar a pressão sobre o regime de Vladimir Putin, uma estratégia que deverá culminar no décimo pacote de sanções desde o início da guerra.