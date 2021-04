Parlamento Europeu reúne-se com Turquia. Certificado verde da Covid-19 e acordo com Reino Unido na agenda

Encontro que ficou marcado pelo chamado 'sofagate' © AFP

O Parlamento Europeu (PE) inicia esta segunda-feira uma sessão plenária, em Bruxelas, marcada pela votação do Certificado Verde Digital, o acordo comercial UE-Reino Unido e o debate sobre a visita dos líderes do Conselho e da Comissão à Turquia.

Na sessão desta tarde, o PE aborda com os Presidentes do Conselho, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a recente reunião entre estes altos representantes da UE e a Turquia, em Ancara.

A 6 de abril, os dois líderes europeus reuniram-se com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para debaterem questões comuns, num encontro que ficou marcado pelo chamado 'sofagate', depois de Von der Leyen ter tido que se sentar num sofá longe do Presidente turco e Michel ocupado a cadeira ao lado do chefe de Estado.

Na terça-feira, o PE vota o acordo que estabelece as regras para as relações futuras entre a UE e o Reino Unido e o resultado será anunciado no dia seguinte.

Na quarta-feira, os eurodeputados discutem e votam a proposta da Comissão Europeia para o Certificado Verde Digital, abrindo o caminho para iniciar rapidamente as conversações com os Estados-membros de modo a que este seja adotado até ao verão.

O resultado da votação é anunciado no dia seguinte e, com a luz verde do PE, as conversações com os Estados-membros podem ser iniciadas com vista a adotar o Certificado Verde Digital até ao verão.

Na quinta-feira, os eurodeputados debatem e votam uma resolução sobre a evolução da Covid-19 nos países da América Latina, devendo o debate ser dominado pela situação no Brasil.

Na sessão plenária será ainda votada a reforma do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que vai permitir que mais trabalhadores europeus que percam o emprego devido à globalização e às mudanças tecnológicas e ambientais recebam apoio financeiro para se requalificarem.