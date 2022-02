Parlamento Europeu unido contra a agressão russa

© Filipe Amorim/Global Imagens

O deputado socialista português Pedro Marques, do grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu, é um dos subscritores do projeto de resolução.

Na Tarde TSF, Pedro Marques explicou que o documento que será aprovado amanhã, é mais que apenas uma condenação da Rússia e da Bielorrússia.

O deputado português disse na TSF que a unidade, neste tipo de iniciativas não é fácil, mas neste caso, o próprio Putin terá ficado surpreendido.

O eurodeputado português lembra que, nesta resolução é pedida atenção desde já, a todos os crimes de guerra ou contra a humanidade, que possam ser cometidos.

O projeto de resolução vai ser votado amanhã, mas tem o apoio das seis maiores famílias políticas europeus, e desde logo, as duas maiores.

O Partido Popular Europeu e os Socialistas e Democratas, que juntos, tem a maioria absoluta no parlamento de Estrasburgo, são os autores da iniciativa.

