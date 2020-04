Parlamento timorense aprova extensão do estado de emergência mais 30 dias

© EPA

Por Lusa 27 Abril, 2020 • 10:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Parlamento Nacional timorense aprovou esta segunda-feira o prolongamento do estado de emergência por 30 dias como resposta à Covid-19, com 37 votos a favor, 23 votos contra e quatro abstenções.

"É renovado o estado de emergência com a duração de 30 de dias, com início às 00h00 de 28 de abril [16h00 de 27 de abril, hora de Lisboa] às 23:59 de 27 de maio de 2020 [15h59 de 27 de maio, hora de Lisboa]", refere-se na autorização aprovada hoje em votação nominal, que dá luz verde ao Presidente da República para decretar a extensão da medida.

A autorização foi aprovada com os votos favoráveis da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), do Partido Libertação Popular (PLP), do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

O Partido Democrático (PD) que integra a nova coligação dividiu-se, com o líder do partido, Mariano Sabino a votar a favor e os restantes três deputados (um estava ausente) a absterem-se, enquanto o único deputado do Partido de Unidade Desenvolvimento Democrático (PUDD) absteve-se.

A votação mostrou uma fratura na nova maioria de aliança parlamentar, com o KHUNTO, PD e PUDD a adotarem uma postura diferente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão, que lidera essa aliança.

Isso deixou os 21 deputados do CNRT, a deputada da Frente Mudança e o deputado da União Democrática Timorense (UDT) no bloco do não.

Recorde-se que o CNRT, KHUNTO, PD, PUDD, UDT e FM integram uma nova aliança de maioria parlamentar que se mostrou agora dividida na apreciação da autorização.

Timor-Leste tem atualmente 22 casos ativos de covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19