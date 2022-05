Parlamento timorense congratula-se pela nomeação como cardeal de arcebispo de Díli

© EPA

O Parlamento timorense congratulou-se esta segunda-feira pela decisão do papa Francisco de elevar a cardeal, em agosto, o atual arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva.

"O anúncio da nomeação como cardeal de D. Virgílio do Carmo da Silva, por Sua Santidade, o Papa Francisco, no dia 29 de maio, no final da oração do Angelus, na Praça de São Pedro, é uma alegria para todos os timorenses e um momento que engrandece o nome e a história de Timor-Leste", refere o voto de congratulação, aprovado por unanimidade.

Salesiano, congregação de que foi Superior Provincial em Timor-Leste, Virgílio do Carmo da Silva, de 54 anos, foi ordenado bispo, em 19 de março de 2016, e nomeado primeiro arcebispo de Díli, em 11 de setembro de 2019.

Além de Virgílio do Carmo da Silva, vão ser criados cardeais mais 20 clérigos, entre os quais os arcebispos brasileiros Leonardo Steiner (Manaus) e Paulo Cezar Costa (Brasília).

Entre os cardeais que vão ser criados, no consistório marcado para 27 de agosto, conta-se também o nome de Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, na Índia.

"Nos cargos em que tem servido, D. Virgílio do Carmo da Silva distingue-se pela sua humildade, saber e espírito conciliador", refere o parlamento timorense.

"A elevação de D. Virgílio do Carmo da Silva a cardeal constitui um reconhecimento da sua personalidade e qualidades humanistas, mas também da presença e importância da Igreja Católica na sociedade timorense ao longo da nossa história", sublinha.