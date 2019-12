Boris Johnson, primeiro-ministro britânico © Toby Melville/Reuters

Uma sondagem que no domingo é divulgada pelo jornal Observer revela que o Partido Conservador de Boris Johnson continua a liderar, de forma destacada, as intenções de voto. Tem uma percentagem de 46% contra 31 do Partido Trabalhista de Jeremy Corbin.

Os dois partidos mantém os resultados da última sondagem feita para o semanário britânico, há uma semana.

As eleições no Reino Unido estão agendadas para 12 de dezembro.