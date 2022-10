Partido no poder em Seul admite anular acordo para o fim das hostilidades com a Coreia do Norte

© Jeon Heon-Kyun/EPA

O partido no poder na Coreia do Sul ameaçou esta sexta-feira anular o pacto sobre o fim das hostilidades alcançado em 2018 com Pyongyang se a Coreia do Norte realizar um novo teste nuclear.

A Coreia do Norte disparou durante a madrugada desta sexta-feira um novo míssil balístico de curto alcance.

Tratou-se do nono lançamento em 20 dias sendo que foi acompanhado de manobras aéreas e de artilharia junto da fronteira com a Coreia do Sul que realizou exercícios com fogo real na quinta-feira.

Os disparos de artilharia (junto da fronteira) ocorrem após "contínuas provocações durante as últimas três semanas" e constituem "uma clara violação do acordo militar de 19 de setembro (2018)", disse Yang Kum-hee, o porta-voz do Partido do Poder Popular (PPP) no governo na Coreia do Sul.

O acordo de 19 de setembro, como é conhecida a declaração conjunta assinada em 2018 após a cimeira entre o chefe de Estado da Coreia do Sul e o líder da Coreia do Norte, pretendia atenuar as atividades militares hostis entre os dois países.

"Se a Coreia do Norte levar a cabo mais um teste nuclear devemos considerar seriamente renunciar à declaração conjunta sobre a desnuclearização da península e ao acordo de 19 de setembro", disse Yang Kum-hee.

Os serviços de informações da Coreia do Sul e dos Estados Unidos mantêm que o regime de Pyongyang está preparado para realizar um teste atómico, pela primeira vez desde 2017.

O porta-voz do PPP responsabilizou as políticas de proximidade levadas a cabo pelo anterior governo da Coreia do Sul, assim como se referiu ao que considerou "falso espetáculo de paz" como razões que intensificaram as provocações de Pyongyang tendo urgindo a Coreia do Norte a parar com as "hostilidades".

Em resposta aos disparos das últimas semanas, entre os quais um míssil balístico que sobrevoou território japonês, Seul adotou hoje as primeiras medidas unilaterais contra Pyongyang, dos últimos cinco anos.

As restrições afetam 15 personalidades e 16 instituições da Coreia do Norte vinculadas ao programa de desenvolvimento bélico do país, assim como afeta o comércio de materiais que pode ser potencialmente utilizado na fabricação de armas.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, admitiu pedir aos Estados Unidos o aumento do dispositivo militar norte-americano na região perante a escalada das tensões e dos indícios de um novo teste nuclear norte-coreano.