Partido Popular espanhol quer "maioria suficiente" nas legislativas para governar

Pedro Sánchez anunciou a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições legislativas nacionais para 23 de julho © Pixabay

Por Lusa 31 Maio, 2023 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder do Partido Popular (PP) espanhol afirmou esta quarta-feira que o seu objetivo nas eleições legislativas antecipadas de 23 de julho é conseguir uma "maioria suficiente" para governar, recusando falar sobre alianças com o VOX.

Alberto Núñez Feijóo falava no Cercle d'Economia de Barcelona, na primeira visita à Catalunha depois da vitória do PP nas eleições municipais e regionais de domingo e da convocação de eleições legislativas antecipadas para julho, pelos maus resultados do PSOE do chefe do Governo, Pedro Sánchez.

Sobre as eleições antecipadas, que estavam previstas para dentro de seis meses, em dezembro, Feijóo afirmou que os espanhóis têm "muito mais responsabilidade e muito mais a ganhar com o voto do que nunca".

Questionado sobre a possível necessidade de chegar a acordo com o VOX, de extrema-direita, o partido que mais cresceu em relação às anteriores eleições locais e regionais, Feijóo evitou responder de forma direta, lembrando que a maioria absoluta pode ser alcançada, mesmo que não seja prevista.

"Por que dizem que não há maiorias absolutas? Garanto-vos que dentro da minha abordagem política não vou perder um minuto a explicar o que não é o meu objetivo", explicou.

O líder do PP explicou depois o seu objetivo para as eleições de 23 de julho. "Que na Espanha haja um governo que tenha maioria suficiente para realizar as reformas que o país precisa", afirmou, não excluindo uma aliança com os socialistas (PSOE) e com outras formações políticas.

Sobre as eleições antecipadas, Feijóo acrescentou acreditar que os espanhóis devem decidir se querem continuar com "uma política frívola, inexperiente e inconstante" ou abrir "um palco de solidez, regeneração democrática e gestão de questões importantes".

"Vamos ver lutas para selar coligações, vamos ver negociações em cargos de listas eleitorais e ofertas que só servem para sustentar histórias diante de más expetativas", alertou, garantindo que não perderá tempo com estas questões.

"Estou plenamente consciente dos desafios que teremos de enfrentar depois do 23 de julho se receber a confiança da maioria dos cidadãos e estou convencido de que conseguiremos reunir uma grande maioria dos cidadãos para nos ajudar a alcançá-lo", concluiu.

O PP foi o partido mais votado nas eleições regionais e municipais de domingo na Espanha, seguido pelos socialistas, que sofreram uma pesada derrota.

Quem também reivindicou vitória foi o VOX, de extrema-direita, tanto nas regionais, onde aumentou a representação nos parlamentos autonómicos, como nas municipais, onde alcançou 7,19 por cento dos votos globais (tinha tido 3,56% nas autárquicas anteriores).

O resultado foi considerado a primeira vitória eleitoral do PP em Espanha desde 2015, mas o partido vai precisar do apoio do VOX para governar várias regiões e municípios.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou na segunda-feira a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições legislativas nacionais para 23 de julho, na sequência da derrota dos socialistas, que lidera.