"Partilhando a sabedoria do tempo." Hoje é o 84.º aniversário do papa Francisco

17 Dezembro, 2020

Devido à pandemia, será mais ténue a festa desta quinta-feira, na Casa de Santa Marta, a residência habitual do papa Francisco, depois de ter renunciado a viver "isolado de tudo e de todos no Palácio Apostólico no Vaticano.

São 84 anos, dos quais sete dedicados a ser bispo de Roma e papa de milhões de católicos.

Perdeu o pulmão há vários anos na Argentina, de onde é originário, e, apesar do andar atrapalhado, Francisco continua a resistir às ameaças que a Covid-19 vai lançando também sobre a barca de Pedro.

Também é notório o grau de resiliência que põe no embate com os seus adversários, dentro e fora da Igreja, para travarem uma reforma urgente de uma igreja verdadeiramente global mas em decadência, sobretudo no continente europeu.

A ressonância de gestos e palavras, seguidas por não crentes e mesmo por membros de outros credo, permanece. O "deitar cedo

e cedo erguer" é uma máxima do pontífice, que chegou a rezar à chuva no 8 de dezembro, para se dirigir à virgem Maria.

Em 2021, será lançada uma série de documentos na Netflix, baseada no livro que escreveu, em 2008, "Partilhando a Sabedoria do Tempo".

O papa Francisco faz 84 anos nesta quinta-feira. É o primeiro papa do novo mundo, como foi apresentado, aquando da escola, para substituir Bento XVI, há sete anos.