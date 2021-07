Passageiros passam a poder levar alimentos e medicamentos para Cuba sem limites

Passageiros transportam bagagem no aeroporto internacional de Havana, em Cuba © Yamil Lage/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 15 Julho, 2021 • 08:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O regime cubano vai abrir uma exceção e permitir às pessoas que entrem no país vindas do estrangeiro que levem comida, medicamentos e outros bens essenciais sem pagar taxas. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo Governo de Cuba e trata-se da concessão a uma das exigências dos manifestantes nos protestos inéditos que têm abalado o país nos últimos dias.

Em declarações feitas na televisão, o primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, adiantou que não serão aplicados limites aos bens que entrarem no país por esta via e que a medida ficará em vigor até ao final do ano.

Nesta aparição televisiva, o primeiro-ministro surgiu acompanhado do Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que assumiu uma posição mais conciliatória com os manifestantes do que a demonstrada até ao momento, apelando à "paz, harmonia e respeito entre os cubanos".

No seu discurso, Díaz-Canel afirmou que é preciso "aprender com a experiência dos motins e analisar criticamente os problemas".

"Talvez seja necessário pedir desculpa a alguém que, no meio da confusão que se levanta em situações como esta, pode ter sido confundido, pode ter sido maltratado", afirmou, em declarações citadas pela agência de notícia AFP. "Temos de ultrapassar os nossos desentendimentos. Aquilo que temos de promover, apesar dos nossos diferentes pontos de vista sobre certos assuntos, é a procura de soluções entre todos", acrescentou.

Até ao momento, pelo menos uma pessoa morreu e mais de uma centena foram presas, na sequência das manifestações que eclodiram em Cuba, no último domingo, devido à grave situação socioeconómica no país. Os manifestantes queixam-se da falta de alimentos, medicamentos, produtos de higiene, eletricidade e outros bens essenciais, num momento em que Cuba atravessa uma complicada fase do combate à pandemia de Covid-19.