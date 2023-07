Passarinho azul dá lugar a um X. Elon Musk muda identidade do Twitter

© Alain Jocard/AFP

O logótipo da rede social Twitter está gradualmente a passar, esta segunda-feira, do passarinho azul para um X. No sábado, o empresário multimilionário e proprietário da marca, Elon Musk, já tinha dito estar a considerar esta alteração.

Além da imagem, Musk também já criou um novo endereço do website (X.com), que funciona em simultâneo com o tradicional.

https://t.co/bOUOek5Cvy now points to https://t.co/AYBszklpkE.



Interim X logo goes live later today. - Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

A diretora executiva Linda Yaccarino explica que "isto é só o início" e que o objetivo é criar uma multiplataforma de "interatividade ilimitada" apoiada na inteligência artificial, onde os utilizadores vão beneficiar de serviços de "áudio, vídeo, mensagens, pagamentos".

"Não há absolutamente nenhum limite para a transformação. X será uma plataforma que pode oferecer, bem... tudo. Eu e o Elon Musk estamos ansiosos para trabalhar com nossas equipas e com os nossos parceiros para trazer X ao mundo", pode ler-se numa publicação.

There"s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well....everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world. - Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

Depois de comprar o Twitter, em outubro de 2022, por 44 mil milhões de dólares (39 mil milhões de euros), Elon Musk mudou o nome da empresa para "X Corp" em abril de 2023, e fala regularmente sobre transformar a rede social num aplicativo multifacetado, com serviços financeiros, à semelhança do WeChat na China.

No sábado, Musk colocou no seu perfil do Twitter um vídeo de um utilizador da plataforma, mostrando um pássaro azul substituído por um X intermitente: "Se um logótipo X suficientemente bom for postado hoje à noite, vamos colocá-lo no mundo inteiro amanhã."

Notícia atualizada às 12h16