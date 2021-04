"Passo positivo." Autarca de Valença aplaude possível abertura de fronteiras já no sábado

Manuel Lopes, o presidente da Câmara de Valença, aplaude a possibilidade © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha com Cátia Carmo 29 Abril, 2021 • 08:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A decisão será conhecida no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, mas são fortes as possibilidades de antecipação da quarta fase do desconfinamento já para este sábado. Um dos municípios que aguarda a eventual antecipação do calendário do quarto desconfinamento é o de Valença, junto à fronteira que todos querem ver reaberta.

Manuel Lopes, o presidente da Câmara, aplaude a possibilidade.

"Encaro esta reabertura como um passo positivo por parte do nosso Governo e do governo espanhol também porque isto só é possível com a concordância dos governos de ambos os lados. Tive oportunidade, na segunda-feira, durante a visita do primeiro-ministro a Valença, de lhe dizer que já não fazia qualquer sentido a fronteira estar fechada. Além dos danos económicos gravíssimos que já causou à economia e ao comércio também está a causar transtornos aos trabalhadores transfronteiriços. Para entrarem em Espanha demoram um minuto, para entrarem em Portugal demoram duas horas e meia, isso não faz qualquer sentido", explicou à TSF Manuel Lopes.

Ouça as declarações de Manuel Lopes à TSF 00:00 00:00

É uma antecipação de 48 horas mas que pode permitir aos restaurantes voltarem a servir almoços e jantares a mesas de seis nas esplanadas e a grupos de quatro no interior já este fim de semana. Para já têm de fechar às 13h, mas o Conselho de Ministros poderá anunciar a antecipação da nova fase de desconfinamento que está, para já, programada para segunda-feira.

A informação é avançada em vários jornais esta quinta-feira. O Público e o I adiantam também que as fronteiras com Espanha reabrem no sábado por despacho conjunto do ministro da Administração Interna e ministra da Saúde.

Já o Diário de Notícias recorda que o presidente da Câmara de Valença, Manuel Lopes, confidenciou a uma rádio espanhola que António Costa lhe transmitiu a esperança de abrir fronteiras a 1 de maio. As novas medidas anunciadas esta tarde vão trazer mais informação sobre os concelhos que não avançam no desconfinamento e os que podem mesmo ter de recuar.

"Não tenho informação oficial, mas sei, por outras vias, que deram luz verde para abrir a fronteira no dia 1 também", confirmou o presidente da Câmara de Valença.

O autarca sublinha que Valença depende bastante do movimento transfronteiriço dos espanhóis, tanto para o bom funcionamento do comércio como na restauração.

"Todos têm uma noção daquilo que é a nossa fronteira, estamos a quatro ou cinco metros de Espanha. Costumamos dizer que almoçamos em Valença e vamos tomar café a Tui, é uma rua que nos liga. Assim como eles também dependem de nós e se as fronteiras se mantiverem fechadas os nossos comércios estão também fechados porque não compensa aos comerciantes abrir as suas portas", acrescentou Manuel Lopes.

Há perto de 40 municípios já em situação de risco por terem uma incidência de mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Municípios que podem ser alvo de medidas diferentes por parte do Governo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19