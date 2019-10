Pastor quis vender ressurreição e foi parar à esquadra

Localidade de Santo António de Pádua, Rio de Janeiro, Brasil © Direitos Reservados

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 31 Outubro, 2019 • 10:03

Viúvo desde há cinco meses, com idade avançada, diagnosticado com depressão, o protagonista desta história, cujo nome não foi revelado pela imprensa brasileira, era um alvo fácil para ladrões.

Um desses ladrões - no Brasil chamam-lhe também "pastores evangélicos" - aproximou-se do senhor e prometeu-lhe o que nem Jesus Cristo prometeria: ressuscitar a sua recém-falecida mulher.

Para tal, o viúvo só teria de adquirir produtos milagrosos ao pastor, cujo nome também não foi divulgado, no valor de 14 mil reais, cerca de três mil euros, de uma arca, ela também milagrosa.

O caso chegou à polícia porque o viúvo, depois de contar a história a familiares mais avisados, acabou, por pressão deles, por prestar queixa do pastor, que opera numa igreja em Santo António de Pádua, no noroeste do estado do Rio de Janeiro.

O pastor, que agora está a ser investigado por fraude, intimado a prestar depoimento na 136.ª Delegacia de Polícia ao delegado Vilson de Almeida, negou as acusações de que teria prometido ressuscitar a idosa.

As arcas milagrosas, entretanto, já foram apreendidas e encaminhadas para a perícia, como parte do inquérito.

Só um milagre salva o pastor da cadeia.

O correspondente da TSF em São Paulo, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da rádio a crónica Acontece no Brasil.