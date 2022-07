Morreu Paul Sorvino, ator de Goodfellas e Law & Order

Paul Sorvino © Alberto E. Rodriguez/AFP (arquivo)

Por TSF 26 Julho, 2022 • 15:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ator norte-americano Paul Sorvino, conhecido pelo papel no filme Goodfellas, em 1990, morreu esta segunda-feira aos 83 anos, na sua casa, no estado norte-americano do Indiana, anunciou a família nas redes sociais.

Mira Sorvino, uma das suas filhas e vencedora do Oscar de melhor atriz secundária em 1996 pelo seu papel em Poderosa Afrodite, lamentou a morte do pai na sua página do Twitter.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I"m sending you love in the stars Dad as you ascend. - Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022

O ator morreu de causas naturais, de acordo com o seu representante, Roger Neal, citado pela BBC.

Paul Sorvino era conhecido pelas interpretações de mafioso e polícia no cinema e na televisão. Durante as cinco décadas de carreira desempenhou mais de uma centena de papéis.

Também atuou, na década de 1990, na série policial Law & Order (Lei & Ordem), na qual interpretou o detetive Phill Cerreta.

Apesar de alguns problemas de saúde devido à idade, Paul Sorvino atuou até 2021, quando foi o chefe da família do crime Luciano na série Godfather of Harlem.

Nascido e criado em Brooklyn, o ator deixa três filhos e a esposa, Dee Dee Sorvino, que na sua página do Facebook escreveu: "O amor da minha vida e o homem mais maravilhoso que alguma vez viveu partiu."