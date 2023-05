Pedro Sánchez convoca eleições antecipadas para julho em Espanha

Pedro Sánchez © Pau Barrena/AFP

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou esta segunda-feira a dissolução do parlamento e a antecipação das eleições legislativas nacionais para 23 de julho, na sequência da derrota dos socialistas, que lidera, nas regionais e municipais de domingo.

As eleições estavam previstas para o final do ano, mas os resultados desta das eleições regionais e locais de domingo precipitaram a decisão inesperada, uma vez que Sánchez sempre insistiu em que queria levar a legislatura até ao fim.

"Comuniquei ao chefe de Estado a convocatória de um conselho de ministros extraordinário esta mesma tarde para dissolver as cortes e proceder à convocatória das eleições legislativas, no uso da prorrogativa que a constituição atribui ao presidente de governo. A convocatória das eleições vai aparecer publicada amanhã, terça-feira, no boletim oficial do Estado, pelo que as eleições seriam no domingo 23 de julho", anunciou o primeiro-ministro espanhol esta segunda-feira.

"Ainda que as votações de ontem tinham alcance municipal e autonómico, o sentido do voto traslada uma mensagem que vai além disso. Por isso, assumo em primeira pessoa os resultados como presidente de governo e secretário-geral do partido socialista e acho necessário dar uma resposta e submeter o nosso mandato democrático à vontade popular".

O partido socialista de Espanha (PSOE) perdeu no domingo para a direita as eleições em quatro das nove regiões autónomas que governava, enquanto o PP conquistou sete vitórias, duas delas com maioria absoluta, em Madrid e La Rioja.



Os socialistas, à frente do Governo nacional desde 2018, lideravam os executivos regionais de nove das 12 autonomias que tiveram eleições no domingo e perderam em quatro (Aragão, Baleares, Comunidade Valenciana e La Rioja), mantendo outras quatro (Astúrias, Canárias, Castela La Mancha e Navarra).



Quanto à Extremadura, que faz fronteira com Portugal, quando estavam contados 97% dos votos, o PSOE era o partido mais votado, mas elegia o mesmo número de deputados do que o PP.



No domingo, o PP ganhou ainda na Cantábria, região que era governada pelo Partido Regionalista da Cantábria, com o apoio do PSOE.



Além de eleições em 12 das 17 regiões autónomas, Espanha teve no domingo eleições municipais em todo o país, nas quais o PP foi também o partido mais votado e conquistou à esquerda grandes cidades, como Sevilha e Valência, além de ter tido uma maioria absoluta em Madrid.



Os resultados das municipais e das regionais refletem uma mudança em relação às eleições anteriores, de 2019, em que o PSOE tinha sido o partido globalmente mais votado e com mais vitórias nas regionais



Esta é também considerada a primeira vitória eleitoral do PP em Espanha desde 2015.



Os resultados confirmam, em paralelo, o avanço do VOX na generalidade do território e o quase desaparecimento do Cidadãos, também de direita.



As eleições de domingo foram a primeira ida a votos este ano em Espanha, que tem também legislativas nacionais previstas para dezembro, no final de uma legislatura marcada pela primeira coligação governamental no país, entre o PSOE e a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.



O PP celebrou os resultados nas municipais e nas regionais de domingo como uma grande vitória nacional, com uma celebração em frente da sede do partido, em Madrid, onde se juntaram centenas de pessoas.