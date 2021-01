Pedro Sánchez felicita Marcelo e oferece o apoio de Espanha na nova fase

Marcelo Rebelo de Sousa, o rei de Espanha, Felipe VI, António Costa e Pedro Sánchez © Nuno Veiga/Lusa

Por Lusa 25 Janeiro, 2021 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, felicitou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como Presidente da República de Portugal, desejando-lhe "todo o sucesso" e assegurando "o apoio de Espanha" nesta nova fase do país.

"Parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição nas presidenciais portuguesas. Todo o sucesso e apoio de Espanha nesta fase para o nosso país vizinho. Estamos unidos por fortes laços de cooperação, colaboração e trabalho mútuo em prol do bem comum de ambos os Estados", disse esta manhã o chefe do executivo espanhol numa mensagem transmitida através da rede social Twitter.

Enhorabuena a Marcelo Rebelo de Sousa por su reelección en las presidenciales de Portugal. Todos los éxitos y el apoyo de España en esta etapa para nuestro país vecino. Nos unen fuertes lazos de cooperación, colaboración y trabajo mutuo por el bien común de ambos Estados. - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 25, 2021

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República no domingo com votação reforçada e a terceira maior percentagem em eleições presidenciais em democracia, 60,70% dos votos expressos, a segunda maior numa reeleição.

Nas Presidenciais com maior abstenção desde o 25 de Abril, realizadas no momento mais grave da propagação da Covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa submeteu-se ao voto como "responsável máximo do Estado e, nessa medida, da gestão da pandemia", como realçou no seu discurso de vitória, feito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi aluno e professor.

O professor catedrático de direito jubilado, de 72 anos, que se recandidatou à chefia de Estado apoiado formalmente por PSD e CDS-PP, foi reeleito com 2.533.799 votos, quando faltam apurar apenas os resultados em três consulados.