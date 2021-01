Pedro Sánchez garante que vai apoiar Portugal na presidência da UE

Pedro Sánchez e António Costa © António Cotrim/EPA

O primeiro-ministro espanhol assegura que dará todo o apoio a Portugal no arranque da presidência portuguesa da União Europeia.

Numa publicação na rede social Twitter, Pedro Sánchez destaca o desejo de trabalhar com a presidência portuguesa para um futuro de responsabilidade partilhada.

O presidente do Governo espanhol sublinha que a liderança portuguesa está determinada a trabalhar para uma recuperação justa, ecológica e digital da União Europeia.

Comienza la presidencia portuguesa del @EUCouncil con la determinación de actuar por la recuperación justa, ecológica y digital de la UE. Todo nuestro apoyo y el deseo de trabajar junto a @2021PortugalEU por un futuro de prosperidad compartida. #EU2021PTpic.twitter.com/SNjyW8XwDD - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 1, 2021

Portugal assume esta sexta-feira a presidência da União Europeia com o desafio e a responsabilidade de abrir um novo ciclo de recuperação da crise provocada pela pandemia, fechados que estão o orçamento, o Brexit e o lançamento da vacinação.

Portugal quer chegar ao final da sua presidência, em junho, com todos os regulamentos do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) aprovados e com os programas lançados, para ter o orçamento "no terreno".

A presidência portuguesa quer também "chegar ao fim" com "todos os planos nacionais aprovados", indispensáveis para que os 27 tenham acesso às verbas do Fundo de Recuperação e Resiliência, 750 mil milhões de euros para relançar a economia europeia.