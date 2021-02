Pedro Sánchez realça vitória socialista na Catalunha que torna possível a mudança

O Partido dos Socialistas da Catalunha foi o mais votado © EPA

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, realçou a vitória dos socialistas nas eleições catalãs, um triunfo que descreveu como "notícias fantásticas para tornar possível a mudança e o reencontro".

"O socialismo venceu as eleições. Uma notícia fantástica para tornar possível a mudança e o reencontro para os quais os socialistas catalães trabalharam tanto", escreveu Pedro Sánchez numa mensagem na rede social Twitter.

O chefe do Governo espanhol agradeceu ao candidato socialista, o ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, pelo seu trabalho, que, na sua opinião, devolveu a esperança de alcançar um futuro melhor para a Catalunha e para Espanha.

O conjunto dos partidos independentistas da Catalunha reforçaram nas eleições deste domingo a maioria que já tinham nesta região espanhola, apesar de o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) ter sido o mais votado.

O candidato do PSC, que obteve 22,9% dos votos e 33 deputados, deverá tentar convencer o segundo mais votado, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), com 21,3% e também 33 deputados, a abandonar a lógica independentista que já prometeu manter e embarcar numa eventual aliança com os socialistas.

A tarefa de Salvador Illa parece quase impossível, depois de, na reta final da campanha eleitoral na Catalunha, os partidos independentistas terem assinado um documento para que não houvesse pactos pós-eleitorais com o PSC.

A solução governativa na Catalunha está assim nas mãos da ERC que pode decidir associar-se aos restantes partidos independentistas, como até agora, ou voltar-se para o PSC, o que parece menos plausível.