Pela liberdade de expressão, desenhar. Cartunistas reunidos em Estrasburgo

© António/Reprodução Expresso

06 Novembro, 2019 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cartunistas de todo o mundo reúnem-se esta quarta-feira em Estrasburgo para discutirem as dificuldades que enfrentam em todo o mundo. O premiado cartunista António Antunes representa Portugal no encontro. Depois de ver envolvido numa polémica com o New York Times que pôs fim à publicação de cartoons na edição internacional, António considera, em entrevista à TSF que é cada vez mais importante discutir os problemas dos cartunistas a nível mundial.

Pub Pub

Pub Pub

"Há uma série de jornais que têm vindo a fechar. Isso aí é a parte absoluta. Depois há os jornais e revistas que entram em dieta de emagrecimento económico. Depois há os despedimentos. Depois há a censura, até mesmo em países onde não era suposto haver esse tipo de despedimentos. Nos Estados Unidos, no Canadá tem havido despedimentos de cartunistas só porque têm opiniões inconvenientes, politicamente incorretas. É um olhar diferente, é um olhar provocador, é um olhar que pode desestabilizar alguma coisa, o discurso oficial do poder. É muito apetecível atacar a imprensa por aí", começa por explicar.

António garante que Portugal não é exceção, uma vez que o país conta com cada vez menos cartunistas no ativo: "O Correio da manhã tem um cartoon ao sábado, o Diário de Notícias tem um cartoon ao sábado, a Visão não tem cartunista, a Sábado lá vai tendo. Portanto, mesmo em Portugal isto está mal. Não temos mais do que uma mão cheia de cartoonistas."

A iniciativa da associação "Cartunistas pela Paz e pela Democracia" inclui debates, uma sessão de desenho ao vivo e uma mesa de debate mais restrita na qual António também participa.

"É um grupo de pessoas que ou tiveram problemas de liberdade de expressão, ou porque vivem e operam em países mais complexos. Tem o Chappatte, que é um suíço que foi despedido do New York Times, depois tenho eu que tive aquele problema com o New York Times, a Rayma Suprani, que é uma venezuelana que está refugiada em Miami", entre outros.

Esta tarde, os cartunistas vão estar no hemiciclo do Conselho da Europa a desenhar os debates durante o Fórum Internacional para a Democracia.