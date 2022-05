Pelo menos 11 mortos e 34 feridos em acidente de autocarro no Peru

© EPA

Pelo menos 11 pessoas morreram no Peru e 34 ficaram feridas num acidente de autocarro na província de Sihuas.

A informação foi avançada pelas autoridades este domingo. O acidente ocorreu na tarde de sábado na aldeia de Pauca, na província de Sihuas. O veículo tinha saído da região de Ancash e estava a caminho da capital, Lima.

De acordo com as investigações iniciais, o condutor perdeu o controlo do veículo, que capotou.

Os acidentes de autocarro são relativamente frequentes devido às características das estradas no Peru. Em fevereiro, pelo menos 20 pessoas morreram e outras 33 ficaram feridas depois do autocarro em que viajavam se despenhar no departamento de Libertad, no norte do país.