Pelo menos 11 mortos em explosão de bomba no Afeganistão

© Hedayatullah Amid/EPA

Por Lusa 10 Maio, 2021 • 07:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 11 pessoas morreram e 28 ficaram feridas após a explosão de uma bomba que atingiu um autocarro, na província de Zabul, no sudeste do Afeganistão, informou hoje o Ministério do Interior afegão.

No sábado, pelo menos 50 pessoas morreram após a explosão de um carro armadilhado e de duas outras bombas junto da escola secundária feminina na zona ocidental de Cabul, segundo o Ministério do Interior afegão.

A violência tem vindo a aumentar no Afeganistão, depois de, a 1 de maio, ter terminado o prazo acordado entre os talibãs e os Estados Unidos para que as tropas estrangeiras deixassem o país.

A nova administração norte-americana adiou a data de retirada das tropas internacionais presentes no Afeganistão para 11 de setembro.