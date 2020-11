Pelo menos 1,285 milhões de mortos por Covid-19 em todo o mundo

Até esta quinta-feira, pelo menos 33 151 580 pessoas foram consideradas curadas de Covid-19 © AFP

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1 285 160 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 52 151 580 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, segundo o balanço, feito às 11h00 TMG (12h00 em Lisboa) desta quinta-feira com base em fontes oficiais.

Até esta quinta-feira, pelo menos 33 151 580 pessoas foram consideradas curadas de Covid-19, acrescenta a agência francesa, sublinhando que os números oficiais refletem apenas parte do número real de contaminações no mundo.

Alguns países só testam os casos graves, outros utilizam os testes sobretudo para rastreamento e muitos países pobres dispõem de capacidades limitadas de testagem.

Na quarta-feira, registaram-se 10 030 mortes e 627 315 novas infeções, segundo os números coligidos e divulgados pela agência.

Os países que registaram mais mortes nesse dia foram os Estados Unidos (1330), Itália (623) e Reino Unido (595). Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções, com um total de 241 808 mortes e 10 402 274 casos, segundo os dados da universidade Johns Hopkins, que contabiliza ainda 3 997 175 de casos declarados curados.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil com 163 373 mortes e 5 748 375 casos de infeção, a Índia com 128 121 mortes (8 683 916 casos), o México com 96 430 mortes (986 177 casos) e o Reino Unido Unidos com 50 365 mortes (1 256 725 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que regista o maior número de mortes em relação à sua população, com 119 mortes por 100 mil habitantes, seguida por Peru (106), Espanha (86), Brasil (77).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 86 299 casos (15 novos entre quarta-feira e esta quinta-feira), incluindo 4634 mortes e 81 252 recuperações.

Em termos de regiões do mundo, a América Latina e o Caribe tiveram um total de 417 104 mortes em 11 817 331 casos, Europa 322 177 mortes (13 625 939 casos), Estados Unidos e Canadá 252 477 mortes (10 678 117 casos), Ásia 179 581 mortes (11 255 051 casos), Médio Oriente 66 603 mortes (2 824 871 casos), África 46 277 mortes (1 920 306 casos) e Oceânia 941 mortes (29 974 casos).

O balanço foi feito com base em dados obtidos pela AFP junto das autoridades nacionais e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Devido a correções feitas pelas autoridades e a notificações tardias, o aumento dos números diários pode não corresponder exatamente à diferença em relação aos dados avançados na véspera.

